"Після фінального свистка наші футболісти були в пригніченому стані. Не поступившись супернику по грі, ми програли через суддівську бригаду, що не помітила очевидного офсайду у нападника господарів, який забив вирішальний гол.

Кобін назвав винного у поразці Миная від Десни

Але ж арбітром Блавацьким були допущені ще дві серйозні помилки. При пробитті гравцем Миная пенальті воротар господарів ще до удару зробив кілька кроків вперед, тому 11-метровий потрібно було перебити. А в кінці матчу арбітр чомусь проігнорував поштовх в спину захисником Десни нашого гравця і замість призначення очевидного пенальті, покарав його попередженням за симуляцію.

Якби на матчі був задіяний VAR, то суфлер не дозволив би розгулятися цьому суддівському безпорядку. Мені незрозуміло, за яким принципом визначають: на цьому матчі потрібен VAR, а на цьому – ні.

Тут назріває питання: "скільки можна нас робити ідіотами?" Через суддівські помилки Минай втратив як мінімум два очки, не може бути двох точок зору на одне правило. Пенальті призначається тільки за порушення у штрафному майданчику, а в матчі з Маріуполем гравець суперника впав ще на підступах до штрафного, проте це не завадило арбітру вказати на точку.

Якщо так буде продовжуватися, то доведеться просити, щоб зустрічі обслуговували роботи, ще один варіант – використання футболістами чіпів для визначення офсайду або точного місця порушення правил. Якщо серйозно, то необхідно терміново наводити лад у суддівському корпусі. Адже претензії є не тільки у Миная, а й в інших команд. Через суддівські помилки спотворюється найголовніше: спортивний принцип", – емоційно резюмував Михайло Кополовець у коментарі Meta-ratings.

Зауважимо, Будківський відзначився м'ячем з офсайду та приніс перемогу Десні у матчі з Минаєм (1:0). Гол зарахував головний арбітр Роман Блавацький – це був його суддівський дебют в УПЛ.

Десна у матчі з нереалізованим пенальті завдяки офсайду переграла Минай – безвиграшна серія закарпатців сягнула 7 матчів