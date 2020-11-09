"После финального свистка наши футболисты были в сильно подавленном состоянии. Не уступив сопернику по игре, мы проиграли по милости судейской бригады, не заметившей очевидного офсайда у нападающего хозяев, забившего решающий гол.

Кобин назвал виновного в поражении Миная от Десны

Но ведь арбитром Блавацким были допущены еще две серьезные ошибки. При пробитии игроком Миная пенальти вратарь хозяев еще до удара сделал несколько шагов вперед, поэтому 11-метровый нужно было перебить. А в конце матча арбитр почему-то проигнорировал толчок в спину защитником Десны нашего игрока и вместо назначения очевидного пенальти, наказал его предупреждением за симуляцию.

Если бы на матче был задействован VAR, то суфлер не позволил бы разгуляться этому судейскому беспределу. Мне непонятно, по какому принципу определяют: на этом матче нужен VAR, а на этом – нет.

В итоге страдает дело и впору задать вопрос: "сколько можно нас делать идиотами?" Из-за судейских шалостей Минай потерял как минимум два очка, не может быть двух точек зрения на одно правило. Пенальти назначается только за нарушение в штрафной площадке, а в матче с Мариуполем игрок соперника упал еще на подступах к штрафной, однако это не помешало арбитру указать на точку.

Если так будет продолжаться, то придется просить, чтобы встречи обслуживали роботы, еще один вариант – использование футболистами чипов для определения офсайда или точного места нарушения правил. Если серьезно, то необходимо срочно наводить порядок в судейском корпусе. Ведь претензии имеются не только у Миная, но и других команд. Из-за судейских ошибок искажается самое главное: спортивный принцип", – эмоционально резюмировал Михаил Кополовец в комментарии Meta-ratings.

Заметим, Будковский отличился мячом из офсайда и принес победу Десне в непростом матче с Минаем (1:0). Гол засчитал главный арбитр Роман Блавацкий – это был его судейский дебют в УПЛ.

Десна в матче с нереализованным пенальти благодаря офсайду обыграла Минай