Домашній поєдинок чергового туру Десна змушена була проводити у Києві – Чернігів потрапив до червоної зони, тож матч проти Миная було вирішено перенести до столиці України на Оболонь-Арену.

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Господарі жваво розпочали гру і вже на 5-й хвилин нарвались на стрімку контратаку, під час якої м'яч влучив у руку Андрію Гітченку. Арбітр зі Львова Роман Блавацький, який у цьому матчі дебютував у найвищому дивізіоні, без роздумів вказав на одинадцятиметровий. Пенальті взявся виконувати Анатолій Нурієв. Голкіпер господарів Євген Паст, намагаючись реагувати по удару, виконав запізнілий стрибок, однак не зміг дотягнутись до сфери. Нурієв намагався поцілити в самісінький кут воріт, однак не розрахував і круглий, влучивши у стійку, вилетів у поле. На підбиранні першими були футболісти Десни.

Невдача не зупинила гостей і вони продовжили втікати у стрімкі контратаки, які виглядали набагато загрозливішими, аніж перекочування м'яча Десною на чужій частині поля. Особливо активними були вищезгаданий Нурієв і Кожанов.

На 16-й хвилині Мудрик, вкотре намагаючись обрати найзручнішу позицію для удару у штрафному майданчику суперника, впав, сподіваючись на пенальті. Арбітр замість одинадцятиметрового виписав Михайлові "гірчичник" за симуляцію. За мить гравці Миная створили черговий момент, який ударом завершував Книш: Данило з лінії штрафного майданчика небезпечно стріляв по воротах Паста і лише рикошет від Йоонаса Тамма не дозволив гостям вийти вперед. Згодом Книш врятував свою команду, не дозволивши Коноплі впритул розстріляти ворота Каніболоцького.

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В середині тайму гості вибігали у контратаку 2 в 1 і лише самовіддана гра 36-річного Гітченка не дозволила підопічним Кобіна святкувати перший гол. Практично одразу Мудрик перемудрив і замість того аби пробити зі зручною позиції, почав пасом шукати Хльобаса. А в результаті знайшов ногу захисника суперника, який і розпочав чергову контратаку "лисиць" – Нурієву вдалось увірватися у воротарський майданчику суперника, але оборонці Десни брутально відтіснили півзахисника закарпатців і той опинився на газоні.

Наприкінці тайму замбійський легіонер гостей Шеммі Маємбе, дійшовши до лінії штрафного майданчика суперника, викотив під удар Ткачуку. Андрій виконав хороший обвідний удар і Паст у стрибку не без проблем парирував цей постріл. Згодом Книш здивував всіх проходом "у стилі Мессі": обійшовши трьох суперників він на швидкості увірвався до карного майданчика і пробив трохи вище воріт.

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Одразу після відпочинку Минай знову змарнував відмінний момент: дотягнувши м'яч до штрафного майданчика суперника Шиндер, замість того аби пробити з хорошої позиції, почав шукати партнера і зіпсував всю перспективу.

Штрафний удар від Калітвінцева гості вибили, але друга фаза атаки мало не принесла неприємностей Минаю: після заблокованого пострілу Мудрика сфера відлетіла до Картушова і той з лівого флангу майже з лінії воріт прострілював на Будківського. Пилипу лише трохи не вистачило, аби дістатися до круглого і переправити його у сітку.

На 60-й хвилині спробу Кожанова забити перервав Паст. Десна відразу ж подала чотири поспіль кутових, але жоден з них не закінчився ударом по воротах. Загалом, темп другого тайму приємно здивував – обидві команди продовжили розпочате у першому таймі і напруга у матчі не спадала ні на мить.

На 77-й хвилині ще одну нагоду втратив Книш – після його пострілу м'яч просвистів поруч зі стійкою. Перспективі удари Домбровського і Тотовицького у відповідь були заблоковані захисниками. Зрештою, доля посміхнулась Андрію – йому вдалось забити з відвертого офсайду, який не помітили ані головний, ані боковий арбітри (VAR у цьому матчі не працював). За три хвилини до закінчення матчу Картушов сфолив у штрафному майданчику проти Маємбе, але арбітр зафіксував симуляцію африканця і не призначив пенальті. А вже у доданий час "гірчичник" отримав і наставник Миная Василь Кобін.

Перемога принесла Десні 16 очок і третю сходинку турнірної таблиці УПЛ, Минай з 6-ма пунктами залишився дванадцятим.

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