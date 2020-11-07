Десна мінімально переграла Минай у рамках 9-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Десна розпочала активно, проте могла пропустити вже у дебюті зустрічі. Гітченко зіграв рукою у штрафному, арбітр призначив пенальті, а Нурієв не реалізував 11-метровий, влучивши у стійку.

Десна у матчі з нереалізованим пенальті завдяки офсайду переграла Минай – безвиграшна серія закарпатців сягнула 7 матчів

У другому таймі єдиним голом відзначився Будківський, забивши з відвертого офсайду, який не помітили ні головний, ні боковий арбітри. До слова, VAR у цьому матчі не працював.

Перемога подарувала Десні 16 очок і третє місце в УПЛ, Минай з шістьма пунктами залишився дванадцятим.