"Нам не вистачає реалізації, вже пенальті не забили. В тактичному плані все було супер, ми добре вивчили суперника. Десна – складний опонент, який бореться за призові місця.

Скандальний гол з офсайду у відеоогляді матчу Десна – Минай – 1:0

Ми не тільки гідно виглядали, а ще й перевершували в деяких моментах. Не можу не сказати про суддівську помилку, яка призвела до нашої поразки", – сказав Василь Кобін у коментарі Футбол News.

Зауважимо, Пилип Будківський відзначився м'ячем з офсайду та приніс перемогу Десні над Минаєм. Гол зарахував головний арбітр Роман Блавацький – це був його суддівський дебют в УПЛ.

Десна у матчі з нереалізованим пенальті завдяки офсайду переграла Минай – безвиграшна серія закарпатців сягнула 7 матчів