Баварія підходила до домашньої зустрічі проти Вольфсбурга в статусі лідера чемпіонату, однак настрій у мюнхенців був далеким від ідеального. Через травми Юліан Нагельсманн залишився без Комана, Горетцки й Толіссо, наслідки коронавірусу висмикнули зі складу Кімміха, а ковідні обмеження змусили "рекордмайстера" грати за порожніх трибун. Особливим цей вечір був тільки для Мюллера – Томас проводив свій 400-й матч у Бундеслізі.

Вже на 7-й хвилині Томас відсвяткував ювілей, зігравши на добиванні після дальнього пострілу Гнабрі. Щоправда, вже на 8-й "вовки" могли зіпсувати вечірку внаслідок вривання Вегхорста на лівий край штрафного та удару в дальній кут. Нойєр парирував. Взагалі, перший тайм виявився не дуже веселим завершившись з рахунком 1:0.

Втім, на початку другого Баварія швидко закрила гру. На 57-й хвилині розіграш кутового завершився ефектною комбінацією, в завершенні якої Мюллер виконав навіс на голову Упамекано – Дайо замкнув практично в порожні ворота. На 59-й же Сане змістився з флангу в центр і метрів з 20-ти закрутив м'яч під дальню стійку. 3:0!

Крапку в побитті гостей поставив точний постріл Лєвандовскі на 88-й хвилині. 4:0. Черговий розгром у Мюнхені. Даний гол став 43-м у Бундеслізі в 2021 році для Роберта. Це – черговий рекорд.

Таким чином, Баварія набрала 43 очки, залишившись на першій позиції в турнірній таблиці й відірвавшись від Борусії Д на 9 залікових балів– втім, "джмелі" свій матч проведуть завтра. Вольфсбург зазнав п'ятої поразки поспіль, опустившись на дванадцяту сходинку з 20 пунктами в активі.

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