На 83-й минуте игравший со старта француз неожиданно покинул поле и побежал в подтрибунное помещение. Через 2 минуты вместо Павара вышел Малик Тиллман. После матча Юлиан Нагальсманн объяснил экстренную замену.

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"Мы хотели сделать замены, но в этот момент Бенжи сказал тренерам по-французски, что должен пойти в туалет любой ценой. Затем он сказал, что может подождать еще несколько секунд, в течение которых сделал несколько хороших передач. Как только мяч перешел на вторую половину поля, он воспользовался возможностью, чтобы удовлетворить свои потребности.

Через несколько минут я заметил, что Павара нет. Поэтому лучше было его заменить, чем Мусиалу. Это решение оказалось достаточно удачным, ведь Джамал отдал результативную передачу, когда мы забивали четвёртый мяч", – цитирует наставника Баварии L'Equipe .

"Ротен" завершали встречу с положительным настроением. Победа над Вольфсбургом (4:0) позволила оторваться от Боруссии Д на вершине турнирной таблицы.

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