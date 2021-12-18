Форвард поставив крапку у зустрічі 17-го туру Бундесліги проти Вольфсбурга, забивши 4-й м'яч своєї команди на 88 хвилині. Для Роберта це був 69-й гол у календарному році.

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Як інформує Marca, за цим показником 33-річний поляк зрівнявся з Кріштіану Роналду, який у 2013 році досягнув аналогічної позначки. Найкраща результативність за один рік у Ліонеля Мессі – в 2012-му аргентинець забив аж 91 м'яч.

Також Роберту Лєвандовскі вдалось побити рекорд Герда Мюллєра за кількістю голів за календарний рік у чемпіонаті Німеччини. В 1972-му німець забив 42 м'ячі, а поляк у 2021-му – на один більше.

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