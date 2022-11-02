Захисник Шахтаря та збірної України Микола Матвієнко незабаром може отримати шанс вперше в кар'єрі спробувати свої сили в АПЛ.

Інтерес Брайтона до 26-річного оборонця, схоже, є серйозним. У його послугах зацікавлений особисто Роберто Де Дзербі, з яким він працював протягом минулого сезону.

Де Дзербі хоче забрати Матвієнка в АПЛ – трансфер пройде ретельну перевірку, названа сума потенційного переходу

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, представники скаутської служби "чайок" переглядали Матвієнка в останніх матчах Шахтаря. Найімовірніше, йдеться про Лігу чемпіонів. Трансфер може відбутись вже взимку, суму переходу оцінюють у 20 мільйонів євро.

Ще раніше гравцем збірної України нібито цікавилися Манчестер Сіті та Арсенал. Цього сезону Микола є беззаперечним лідером оборони Шахтаря – провів 13 поєдинків в ЛЧ та УПЛ загалом.

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