Захисник Шахтаря та збірної України Микола Матвієнко отримав реальний шанс перейти в найкращу лігу світу.

Матвієнко став головним кандидатом на зимове підсилення Брайтона, повідомляє The Athletic. Можливий трансфер оцінюють у 20 мільйонів євро.

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Придбання українського захисника особисто лобіює Роберто Де Дзербі. Клуб рідко купує футболістів взимку, але зробить виключення для нового тренера.

Матвієнко може стати першим новачком Де Дзербі. Брайтон не робитиме виключення та проведе ретельну перевірку Миколи відповідно до своїх стандартів.

Переговори між Брайтоном і Шахтарем ще не розпочалися. "Чайки" йдуть на 8 місці в АПЛ, а на вихідних обіграли Челсі.

Матвієнко працював з Де Дзербі протягом минулого сезону. Раніше захисником збірної України цікавилися Манчестер Сіті та Арсенал.

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