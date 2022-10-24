Молода команда донеччан здивувала на старті сезону 2022/23, хоч більшість її списувала. Одним з учасників сенсації є Данило Сікан. Нападник пройшов школу Карпат та Шахтаря, спробував свої сили в орендах у Маріуполі й німецькій Ганзі. Тепер грає в ЛЧ і має амбітні плани.

Про участь у найпрестижнішому євротурнірі, вплив війни на футбол, сльози у першому турі УПЛ, фактор Йовічевіча і виступи у другій Бундеслізі Сікан розповів Футбол 24.

"Після гри з Реалом були сумними"

– Шахтар зараз набрав доволі впевнену ходу – лідерські позиції в УПЛ, непогані виступи у Лізі чемпіонів. Чи очікували саме таких результатів перед стартом сезону?

– Ні, ніхто не очікував, тому що ніхто не розумів, чи буде чемпіонат, чи буде футбольний клуб Шахтар. Ніхто не знав, як це все відбуватиметься, у яких умовах. Ніхто нічого не підозрював.

– Коли вже дізнались, що чемпіонат стартує, розуміли, що вам буде складно? Все ж нові команда і тренер, легіонери пішли.

– Так, звичайно, всі це розуміли. Будувалась та будується повністю нова команда. З нуля. Ми вперше граємо таким складом у таких умовах. Усе заново.

– Саме через це багато експертів не вірили в Шахтар. У чому причина нинішніх успіхів такої молодої команди?

– Думаю, ми нічим не гірші, аніж ті гравці, які були до цього. Всі розуміють свої здібності, перенесли це з тренувального процесу на футбольне поле в гру. У всіх все вдавалось, підтримували один одного. Вийшла дуже гарна та сильна команда.

– Ви розгромили РБ Лейпциг із рахунком 4:1. Що відбувалось у роздягальні після звитяги?

– Ми всі раділи, звісно ж. Перша перемога таким складом у Лізі чемпіонів! Це було дуже круто, адже РБ Лейпциг непроста команда. З таким рахунком ще й виграли.

– Далі – нічия з Селтіком, поразка від Реала і прикра мирова з Мадридом, коли на останніх секундах забив Рюдігер.

– Якби нам до гри сказали, що ми зіграємо з Реалом 1:1, то ми були б раді. Але треба пам'ятати, що кілька місяців тому у нас не було команди. А тут з найкращим клубом у світі зіграли 1:1, тому це був все ж позитивний результат для нас. Проте після гри ми були сумними.

– Ти зіграв близько 40 хвилин проти Реала. Що для тебе особисто означало зіграти на Сантьяго Бернабеу під гімн Ліги чемпіонів?

– Це було наче сон. Незабутньо, можна сказати. Про таке можна тільки мріяти.

– Тобі як нападнику довелось протистояти їхньому зірковому захисту.

– Було складно. Вони контролювали м'яч, намагались просуватись вперед, пресингували. Але це футбол. Можна грати простіше і краще.

– Попереду матчі з Селтіком і РБ Лейпциг. Перед вами стоїть завдання вийти у плей-офф Ліги чемпіонів?

– Чіткого завдання немає. Не знаємо, як буде далі. Ще треба дожити. Проте у будь-якому матчі ми налаштовуємось на перемогу.

– Якщо у перших матчах ви ще були свого роду командою-загадкою, то зараз вас більше вивчили, знають ваші сильні й слабкі сторони. Чи ускладнюватиме це вам гру?

– Не можу сказати. От ми перший матч Реалу програли, а в другому зіграли внічию. Проте вони вже, звичайно, знатимуть кожного індивідуально, адже грали проти нас, краще розумітимуть якості кожного. Буде інша гра, але ми теж готуємось.

– З іншого боку, у Шахтаря буде більше часу, адже гру з Минаєм скасували.

– Думаю, для нас це набагато краще, адже ми завжди в дорозі. Це вже не так, як раніше, що сіли у літак і полетіли. Тепер треба їхати до Польщі, переходити кордон, в аеропорт… Це важче і дуже сильно відчувається.

"Хлопці воюють зараз, а хтось йде в клуб танцювати, співати"

– Перший тур, зустріч з Металістом 1925. Перший символічний дотик до м'яча зробив військовий, камери в цей момент зафіксували сльози на твоїх очах. Що відчував у цей момент?

– Тяжкувато про це розмовляти й дивитись на це все. Коли ти розумієш, що твоя країна у такому стані, не знаєш, чи прокинешся і що буде завтра. Я просто знаю хлопців, які воюють зараз, а хтось йде в клуб танцювати, співати… Для мене це дуже важко. Не розумію, як так можна робити. Коли ти бачиш військового, який був в "Азові", у полоні, який своїми очима бачив, як вбивали його людей, його товаришів, а потім повертається у свою країну й спостерігає, коли у Києві відбувається все що завгодно. Це важко переносити на собі. Відчуваю якусь злість і на наших людей також.

– Ще один чуттєвий момент був на матчі з Динамо. Михайло Діанов зробив перший удар у матчі, "Пташка" заспівала гімн. Мені особисто було складно усвідомити, що герої тут, серед нас.

– Їх могло і не бути, так само могло і не бути нас, якби не вони… Якби не вони, я не знаю, що було б далі з країною. Дуже велика подяка їм, вони справжні герої.

– Наскільки війна впливає на тебе на футбольному полі? Тарас Степаненко, наприклад, казав, коли виходить на газон, забуває про все і ні на що не звертає увагу.

– На полі ти забуваєш про все, думаєш про футбол. А от з підготовкою до гри по-іншому. Прокидаєшся вранці і бачиш приліт ракети у чийсь дім, дрони. Думаєш: "Та який, блін, футбол грати". У мене був період на початку повномасштабного вторгнення, коли я був у Німеччині в оренді, але не міг ні тренуватись, ні грати взагалі. Зараз вже трішки легше, бо є й гарні новини. Це додає настрою.

– Почесний президент СК Дніпро-1 Юрій Береза заявив, що на плечах гравців, які повинні доносити світу правду про війну в Україні, схоже навантаження, як на військових з передової. Погоджуєшся з таким твердженням?

– Важко сказати, адже у нас різні навантаження. Ми своїми перемогами теж доносимо, що Україна сильна, що ми можемо зробити все, що завгодно, коли разом. Але порівнювати нас і військових трішки неправильно. Так, ми можемо програти, а там, якщо зробиш помилку, то жертвуєш вже своїм життям. Справді важко порівнювати. На нас теж відповідальність за нашу країну, бо ми повинні демонструвати результат, показувати, що ми сильні, безстрашні.

– Яким, на твою думку, сьогодні повинен бути український футболіст?

– Футболіст повинен допомагати військовим збирати кошти, виставляти збори у соцмережах, просувати це медійно. Це мінімум, який ми можемо зробити.

– Ти родом з Житомира, грав за Карпати, але раніше спілкувався російською. Як так сталось? Це вплив російськомовного оточення чи все ж твій вибір?

– Коли я був у Львові, то розмовляв суржиком. Перейшов у Шахтар, перші місяці розмовляв українською, але всі навколо розмовляли російською, тому я теж "перезавантажився". Поїхав у Маріуполь і там теж була російська, тож українську не використовував. Але я можу розмовляти і розмовляю українською. Потрібно всього кілька днів, щоб перелаштуватись.

– Зараз спілкуєшся українською постійно?

– Буває, спілкуюсь українською. Але частіше суржиком. Чистою російською я не розмовляю.

– Чи змінилось твоє ставлення до мови під час війни?

– Не можу сказати, що щось сильно змінилось. Можна, звісно говорити, що не треба розмовляти мовою окупанта. Але я теж розумію, що хлопці, які воюють за нашу країну, можуть говорити російською… Звичайно, зараз усі стараємось розмовляти українською. Вважаю, що це нормально.

– Зараз у спорті, зокрема у тенісі, лижному спорті тощо, є, на жаль, певні тенденції щодо повернення росіян до змагань.

– Вважаю, це ганьба. Не розумію, як можна говорити, що спорт "внє палітікі", коли по стадіонах х*рачать ракетами російськими. Просто треба прибрати цю країну зі Землі і все буде гаразд.

– За останні тижні Україна зазнала дуже масованих обстрілів Росією. Невже росіяни не розуміють, що нас, українців, вже неможливо зламати і залякати?

– Вони розуміють, що слабші за нас. Але якось себе заспокоюють, що вони воюють з НАТО і Заходом. Накрутили їм там кіно всяке… Кажуть, наляканих уже не налякаєш. Їм ще далеко до нас, дуже далеко.

"Динамо? Це просто чорна смуга у їхньому житті"

– Повернемось до футболу. Чи змінився український футбол до 24 лютого і після? Якщо так, то наскільки?

– Мені здається, що рівень такий самий. Можливо, у якихось командах кризи, то я це розумію. Думаю, все те ж саме, хіба легіонерів менше. Вони такі самі, як і українці. У нас стільки сильних футболістів, впевнений, що жоден наш гравець не поступатиметься легіонеру. Менталітет, особливо спортивний, буде кращим у них хіба що. Але якщо ти бачиш українця та легіонера, то українець набагато сильніший. Це те, що я бачив.

– Наприклад.

– Візьміть зараз Судакова і якогось бразильця з Шахтаря, наприклад Маркоса Антоніо. Безперечно, він хороший футболіст, грає зараз у Серії А за чудову команду, але подивіться на Судакова у Лізі чемпіонів – роздає асисти, дуже гарно грає. Нічим не відрізняємось від легіонерів. Чемпіонат такий, як був, такий і залишився. Просто сирени, ракети, перенесення матчів ще додались.

– Шахтар вже провів один з найпринциповіших матчів у сезоні – з Динамо. Чи є ця перемога особливою?

– Це було Ель Класіко для нас. Ми перемогли. Для нас кожен матч є дуже принциповим, подивіться, яка зараз турнірна таблиця у чемпіонаті. Якщо ми програємо, то можемо опинитись на 5 місці.

– Якщо говорити про емоції, то мені здалось, що цей поєдинок був спокійнішим, порівняно з попередніми Класичними. Не було запалу та жорстокості.

– Так-так. Думаю, зараз це неактуально. Розумію, що всі хочуть бачити емоції, і я теж. Адже це футбол, треба жорсткіше. Це класно. Але коли в країні війна, а ми будемо битись, то це неправильно. Треба з повагою грати й демонструвати хорошу гру.

– У Динамо зараз спад. Як тобі було грати проти них? Чи відчув якусь різницю?

– Різниці немає. Це просто чорна смуга у їхньому житті. Думаю, що в них все буде гаразд, бо це дуже сильна команда.

– Якщо в Динамо спад, то в тебе, на мою думку, доволі непоганий сезон. Оціни, будь ласка, свої виступи та результативність.

– Ще рано щось оцінювати, все може статись. Потрібно просто продовжувати у такому ж дусі й підійматися все вище і вище.

– До матчу з Металістом ти не забивав. На тебе відсутність голів тисне?

– Звісно. Коли ти не забиваєш кілька ігор поспіль, а ти – нападник, це твоя робота… Був би захисником і не забивав, то не сильно б розчаровувався. Я живу заради цього.

– "Найкращий тиждень у житті", – описав ти хет-трики у ворота Металіста і Словаччини. Коли знову чекати такої феєрії?

– Думаю, скоро. Дасть Бог, буду забивати ще більше.

– Чи відчуваєш, що це твоя команда?

– Мені комфортно, всі українці, всі свої хлопці тут, у Шахтарі. Все чудово, залишається тільки грати та забивати голи.

– У тебе кремезний конкурент, ззовні навіть грізний, я б сказав. Який в житті Лассіна Траоре?

– Спокійний. Знаю, що це дуже хороша людина. Він завжди мене підтримує, коли я виходжу на заміну або у стартовому складі. Або ж я завжди його підтримую. Коли я забиваю, він радіє за мене, коли він, то я радію. Ми робимо одну роботу, допомагаємо команді.

– Траоре ще здобув прихильність уболівальників тим, що повернувся в Україну, країну, яка у стані війни. Через це багато хто навпаки виїхав.

– Просто респект йому, більше нічого не можу сказати.

– Головними асистентами у команді наразі є Мудрик і Судаков, якого ти вже раніше згадував. Тобі, мабуть, дуже комфортно з ними грати.

– Просто є команда, яка повинна бути одним цілим. Прогресує вся команда, прогресують гравці. Так завжди було і буде. Будемо працювати усією командою, то усі ставатимуть кращими.

– Прогрес, перш за все, пов'язаний приходом Ігора Йовічевіча і його тренерським штабом?

– Можливо, так. Він дуже хороший тренер. Мені дуже подобаються його заняття, те, що він говорить перед грою, перед тренуваннями. Дуже великий респект, що він говорить українською. Мало хто з тренерів розмовляє українською. Мені це дуже припало до душі, адже він – хорват.

– Йовічевіч в українському футболі приходив у доволі молоді команди, які перебували на стадії радикальних змін. У чому проявляється його хист роботи з молоддю?

– Він розуміє, що треба роботи молодому гравцю, щоб він прогресував. Розуміє підхід. Це не просто, що з ним молоді гравці прогресують. Він дуже хороший тренер.

– Наскільки Ігор строгий як тренер?

– Якщо ти будеш займатись незрозуміло чим на тренуванні, то він може бути дуже строгим. Не знаю, з ким його порівняти.

– Якщо взяти тренерів з твого життя, то він найбільш строгий чи найменш?

– Десь посередині. Я не бачив, щоб він до когось дуже кричав і аж піна з рота йшла. Лише кілька разів підвищував голос, а загалом такий енергійний.

– Під час підготовки до інтерв'ю, натрапляв на твої висловлювання, коли ти не раз заявляв про бажання знову пограти у Європі.

– Кожен гравець хоче грати в Європі, в п‘ятірці найкращих ліг. Якщо цього бажання немає, то ти зупиняєшся лише на українському чемпіонаті. Має бути якась ціль, до якої потрібно йти. Я хочу бути у Європі, грати у високоякісний футбол.

– Про який чемпіонат йдеться?

– Мені чимало подобається, але найбільше хотів би пограти в Англії.

"Думаю, що за мітинг. Бачу українські прапори, плакати"

– Частину минулого сезону ти провів у Ганзі. До цього мало хто серед українського вболівальника знав про цей клуб. Розкажи, чому прийняв цей виклик.

– Хотів спробувати шось нове. З‘явився такий варіант, як Ганза Росток з другої Бундесліги. У мене було не так багато часу обирати, тому я подумав: "А чому б і ні, чому б не спробувати?" У юному віці я міг переїхати в Німеччину, не склалось. Тепер вирішив перейти. Мені дуже сподобалось. Проте так сталось, що 24-го почалась війна і це вплинуло на мою гру і результативність. Я говорив з тренером, що мені важко, що не зможу займатись на всі 100%.

– Підтримка, як я розумію, була зі всіх боків.

– Була навіть така ситуація, коли я нічого не говорив, а тренер до мене підійшов, запитав, чи зможу грати. Якщо ні, то ми все розуміємо. Можеш поїхати у свою країну, все що хочеш. Я сказав, що все гаразд. Тоді пропустив кілька днів, бо було складно.

– Чим особливий клуб Ганза?

– Фанати у них дуже класні. Немає з чим навіть порівняти. Вони – як друга команда. Усі 90 хвилин кричать, вболівають. Під час війни писали мені, пропонували допомогу, прихисток для біженців. Всі як одна сім'я.

– Населення доволі невелике за європейськими мірками. Лишень 200 тисяч.

– Все місто йшло на матч, завжди був забитий стадіон повністю. Ще спершу був коронарірус, то було заповнено на 40%, а потім, коли вже на 100, то був справжній кайф.

– З дівчиною ти виходив на акції на підтримку України. Як відбувалась координація між людьми?

– Була певна група… Взагалі я був у центрі, дивлюсь – мітинг. Думаю, що за мітинг. Бачу українські прапори, плакати. Підійшов, познайомився з організаторами, обмінявся телефонами, якщо раптом треба буде допомогу біженцям чи ще щось. І так щонеділі ми почали ходити. Співали гімн, шукали, як допомогти, хтось розповідав історії. Списувалися, хто буде, скільки. Дехто навіть приїжджав з інших міст. Треба було допомогу – швидко все вирішували. Так було набагато легше українцям.

– Ця війна і справді об'єднала українців як в Україні, так і закордоном. Не пригадую раніше такого.

– Так! Коли ми збираємо на якісь "байрактари" і закриваємо збір за два дні, то просто непереможні.

– Євро-2023. Збірна пройшла Словаччину у плей-офф відбору, ти оформив хет-трик у матчі-відповіді. Наскільки важливим є вихід молодіжки на Євро суто для тебе?

– Це дуже важливо, адже востаннє ми виходили на чемпіонат Європи в 2011 році. Це дуже великий шанс для мене, для всіх гравців. Так, ми – Бондаренко, Судаков, я – граємо у Лізі чемпіонів і нас там видно. Але це шанс не лише для нас, а й для країни, показати ще раз, що ми непереможні і дуже сильні. Що в такій ситуації вийшли на Євро, на яке до цього тривалий час не виходили. Для нас це ще більший заряд енергії.

– Вже відбулось жеребкування. Україна гратиме з Румунією, Іспанією та Хорватією. Як у команді відреагували на такий жереб?

– Ми знаємо ці команди. Може, хтось думає, що нам пощастило, то це не так. Це не той рівень, про який вони знають. Це молодіжка, ці команди якраз дуже сильні. Хорватія та Румунія можуть бути у рази сильніші, у них гравці талановиті, які грають у топ-клубах.

– Які шанси вийти з групи?

– Шанси завжди дуже високі. Все від нас лише залежить. Як ми себе покажемо, такі й будуть результати.

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