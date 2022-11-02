Защитник Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко вскоре может получить шанс впервые в карьере попробовать свои силы в АПЛ.

Интерес Брайтона к 26-летнему защитнику, похоже, серьезный. В его услугах заинтересован лично Роберто Де Дзерби, с которым он работал в течение прошедшего сезона.

Де Дзерби хочет забрать Матвиенко в АПЛ – трансфер пройдет тщательную проверку, названа сумма потенциального перехода

Как сообщает журналист Николо Скира, представители скаутской службы "чаек" пересматривали Матвиенко в последних матчах Шахтера. Скорее всего, речь идет о Лиге чемпионов. Трансфер может состояться уже зимой, сумма перехода оценивается в 20 миллионов евро.

Еще раньше игроком сборной Украины якобы интересовались Манчестер Сити и Арсенал. В этом сезоне Николай является безоговорочным лидером обороны Шахтера – провел 13 поединков в ЛЧ и УПЛ.

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