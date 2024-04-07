– У тебе дуже велика сума була прописана за розрив контракту. Казали, в районі 10 мільйонів. Я правильно розумію, Зоря вимагає від тебе таку суму за односторонній розрив контракту?

– Так.

"Попросив закрити заборгованості, але одразу пішли погрози": український легіонер розповів про "втечу" з Зорі

– Тобто, зараз Зоря хоче, щоб ти компенсував їм гроші, хоче вплинути на твою кар'єру, а ти відбиваєшся тим, що Зоря хотіла фактично її знищити своєю поведінкою?

– А я не відбиваюся цим, вони прямо це мені заявляли. І не одному мені. В Україні це нормальна практика, ми це всі знаємо. Я не приховую цього, не боюся це казати, тому що всі бачать тільки 1-2 футболістів – зірок, талантів, але не знають, скільки поховали тих самих талантів.

Скільки їх пішло, вони зараз десь на заводах працюють і не гірші, ніж ті, що зараз виступають у Європі. Вони залежні просто від деяких людей в українському футболі, від деякої людини.

– Ти говориш про Шаблія, зрозуміло. Якщо ти вже зачепив, то Шаблій не є ж твоїм агентом і не був ніколи?

– Не був ніколи.

– Але він давав коментарі про тебе, я просто не розумію як хто – як представник Зорі чи..? Тобто, не секрет, що він має вплив на трансферну кампанію Зорі, багато футболістів саме його в цій команді. Він давав інтерв'ю про тебе, що ти ж не Роналду, щоб диктувати умови. Який вплив у Шаблія?

– Я зовсім не знаю, чому він дав цей коментар. Але я його не сприйняв негативно чи позитивно. Мені без різниці. Просто є факт, що ця людина може повпливати дуже серйозно на твою кар'єру – як у хорошому сенсі цього слова, так і в поганому, на жаль.

На цей момент, я вважаю, це найбільша проблема нашого українського футболу. І вона, як я помічаю, виходить навіть за рамки України, – сказав Хлань у програмі "Трендець".

Українська сенсація у Польщі – про конфлікт з Зорею: "Мені сказали, що буду бігати по колу, навіть не торкатися м'яча"