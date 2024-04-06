– Є відкрита інформація, що в тебе був контракт з Зорею, залишалося півроку. Ти сам вирішив розірвати його і потім підписав по факту контракт з Лехією.

– Я розірвав чинну угоду в односторонньому порядку. З мене фактично просто знущалися. Це все відкрито, це кожен з гравців Зорі може підтвердити.

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– Але все одно виглядає якось... Наприклад, якийсь футболіст після тесту Купера може теж сказати: "Це ментальне знущання, я не хочу бігти". Тобто, ти вважаєш, цього достатньо, щоб розірвати контракт?

– Ні, там було багато інших причин, але тест Купера ти біжиш для чогось. Ти знаєш, що ти готуєшся до сезону, до ігор, щоб у тебе була витривалість. А я до чого готувався?

Потім, коли мені сказав... сказали, не буду на особистості переходити, що я у ці півроку, що залишалися, буду тільки бігати по колу, навіть м'яча не буду торкатися. Це була підготовка до чого? Це було аморально з їхнього боку, – сказав Хлань у програмі "Трендець".

Нагадаємо, після відходу з Зорі Максим став справжнім відкриттям у Польщі – українець феєрить у складі Лехії, а напередодні був визнаний найкращим гравцем лютого-березня у Першій лізі Польщі.

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