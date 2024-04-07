"Коли я зрозумів для себе, що Зоря – все? Воно почалося буквально десь минулого року в березні. Я почав перемовини по контракту.

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Я не казав, що я не погоджуюся, я казав просто: "Є деякі заборгованості, давайте спочатку закриємо ці заборгованості та будемо говорити про контракт". Це офіційна зарплатня, яку не виплатили мені.

Вони просто прямо почали якось мене залякувати, одразу погрози кидати. Ну це ж прості перемовини, ми з вами говоримо про наш майбутній контракт. Я сказав, що я продовжу співпрацю, якщо виконають зобов'язання по попередніх заборгованостях.

Але почалися одразу погрози зі всіх сторін – з клубу, від іншої людини. Всі ж бачили це: "Хлань – не Роналду". І після того я вже зрозумів, що майбутнє з цим клубом навряд чи в мене вийде", – сказав Хлань у програмі "Трендець".

Нагадаємо, після відходу з Зорі Максим став справжнім відкриттям у Польщі – українець феєрить у складі Лехії, а напередодні був визнаний найкращим гравцем лютого-березня у Першій лізі Польщі.

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