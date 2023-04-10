"Інформація про мій конфлікт з гравцем не серйозна, а смішна. Хлань хоче перейти в Європу... Він що, зіграв 40 матчів і забив 15 голів? Жодної заруби у нього зі мною немає. Коли потрібно, ми з ним зідзвонюємося та спілкуємося. Я з ним не сварився. Це взагалі якась дезінформація. Він веде переговори, насамперед, із Зорею, у мене з ним жодних проблем немає.

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Хлань не хоче підписувати контракт із Зорею, це його бажання. Може, він бачить для себе краще продовження кар'єри в Європі. Він не просив мене знайти йому клуб. Думаю, у всіх футболістів є бажання проявити себе в Україні та виїхати у сильніші чемпіонати. Але щоб він поставив мені умови, не зігравши певної кількості матчів і не зробивши статистики, такого не буде. Я не всесильний. Хлань сьогодні не Кріштіану Роналду, щоби ставити якісь умови.

Він перебуває в команді, яка завжди ставить перед собою завдання і бореться за медалі. Хлань непоганий хлопець, має хороші футбольні якості, але станом на сьогодні він ще себе не проявив так, щоб усі ставали в чергу і хотіли його забрати. Тож для мене це стало несподіванкою. Він не мій клієнт, але я брав участь у його переході до Зорі. Саме я порекомендував його луганцям. Але завдань мені точно ніхто не ставив.

Чому Хлань не потрапляє у заявку Зорі та не тренується з командою? Навіщо Зорі, яка розвиває та продає футболістів, гравець, який не хоче підписувати контракт? Вони розвиватимуть інших футболістів, яких можна буде продати. Це моя логіка, а справжню причину не знаю.

Усі кажуть, що Хланя образили. Ніхто його не ображав. Максимові давали шанси, підпускали до основи. Клуб хоче робити проект та готовий до діалогу", – сказав Шаблій у коментарі FanDay.

Нагадаємо, схожа ситуація вже траплялась в Зорі: луганці свого часу позбавили Владислава Кочергіна можливості тренуватися з основою через відмову продовжувати контракт.

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