Жерсон Родрігес, який на правах оренди виступає за словацький Слован, змушує босів Динамо кусати собі лікті. Дивіться відео чергового гола люксембуржця на "Футбол 24".

Словаччина, 21-й тур

Тренчін – Слован – 0:2

Голи: Толіч, 51, Родрігес, 66

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Чергову перемогу у чемпіонаті Словаччини здобув Слован. Цього разу жертвою команди Владіміра Вайсса став середняк – Тренчін. Гості тримались увесь перший тайм, однак по перерві пропустили. На 59-й хвилині на заміну вийшов люксембурзьський нападник Жерсон Родрігес і за трохи забив свій черговий м'яч, подвоївши перевагу Слована. Форвард Динамо відзначився вже у четвертій грі поспіль і довів кількість своїх голів до 5 у 5 матчах (плюс 1 асист).

До слова, після 21-го туру Слован лідирує у чемпіонату Словаччини, маючи у своєму доробку 54 очки – найближчого переслідувача він випереджає вже на 14 пунктів.

Нагадаємо, Родрігес приєднався до Слована у початку лютого і виступатиме за словацький колектив до 31 грудня 2024 року. Контракт з Динамо чинний до літа 2025-го.

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