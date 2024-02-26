Жерсон Родригес, который на правах аренды выступает за словацкий Слован, заставляет боссов Динамо кусать себе локти. Смотрите видео очередного гола люксембуржца на "Футбол 24".

Словакия, 21-й тур

Тренчин – Слован – 0:2

Голы: Толич, 51, Родригес, 66

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Очередную победу в чемпионате Словакии одержал Слован. На этот раз жертвой команды Владимира Вайсса стал середняк – Тренчин. Гости держались весь первый тайм, однако после перерыва пропустили. На 59-й минуте на замену вышел люксембургский нападающий Жерсон Родригес и вскоре забил свой очередной мяч, удвоив преимущество Слована. Форвард Динамо отличился уже в четвертой игре подряд и довел количество своих голов до 5 в 5 матчах (плюс 1 ассист).

К слову, после 21-го тура Слован лидирует в чемпионата Словакии, имея в своем активе 54 очка – ближайшего преследователя он опережает уже на 14 пунктов.

Напомним, Родригес присоединился к Словану в начале февраля и будет выступать за словацкий коллектив до 31 декабря 2024 года. Контракт с Динамо действует до лета 2025-го.

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