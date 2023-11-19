Захисник Ніцци та збірної Алжиру Юсеф Атал був учасником одного з найжорстокіших епізодів в матчі відбору на ЧС-2026.

"Зелені" в міжнародну паузу проводять матчі у відборі до ЧС-2026. Алжир в другому раунді зустрічався зі збірною Мозамбіку.

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Команда Бельмаді досить легко обіграла свого суперника, забивши два голи. Зустріч ознаменувалася жахливим підкатом в компенсований час. Захисник Юсеф Атал отримав м'яч і розпочав контратаку своєї команди. Хавбек Мозамбіку Домінгеш просто зніс алжирця, абсолютно не граючи в м'яч. Варто зазначити, що арбітр матчу за такий жорстокий фол показав 40-річному гравцю лише жовту картку.

Нагадаємо, що Юсеф Атал виступає у складі Ніцци. Наразі алжирець відбуває дискваліфікацію за антисемітські заклики, які він опублікував у своїх соцмережах.

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