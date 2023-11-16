"Якби в мене був Марсель і пекло, я здавав би Марсель в оренду, а жив би в пеклі"

Джон Маккарті

Вважалось завжди, що англійські фанати найдикіші і їх важко контролювати, але французькі ультрас останнім часом сходять з розуму і, що доволі сумно – це вже не дивує шанувальників Ліги 1.

Раніше можна було виділити кілька клубів з доволі жорстокими фанатами. Це вболівальники ПСЖ, Сент-Етьєна, Бордо, Ліона, але ультрас Марселя всіх їх затьмарили. Провансальці настільки неконтрольовані, що закидання Неймара бургерами, піро-шоу на трибунах і петарди на полі виглядають, як дитяча витівка. Ультрас "фокейців" стали жорстокими. Від переходу до криміналу їх відділяє зовсім трішки. А, може, це вже кримінал.

Марсель – Ліон: матч, який так і не зіграли

Ліон, який переживає небувалу кризу у своїй історії, вирушає в гості до одного із найзапекліших суперників. Можна було очікувати, що матч перериватиметься кілька разів через піротехніку або витівки фанатів, але він зірвався ще до стартового свистка.

"Ткачі" прямували в Марсель на клубних автобусах. Відстань невелика, а у Франції зараз критикують команди за надмірні польоти на невеликі дистанції. Все більше клубів користуються наземним транспортом. У той момент, коли автобуси їхали містом, ультрас зчинили зухвалий напад. Колона зупинилася на світлофорі, де з незрозумілих причин затрималась аж на 7 хвилин. І тут почався кошмар. Фанати Марселя почали кидатися камінням та повними пляшками, їм вдалося розтрощити скло автобусів.

The attacks on Fabio Grosso’s team bus. Unreal.

pic.twitter.com/3NjpHVVLI3 — Italian Football News (@footitalia1) October 29, 2023

Увесь світ облетіли закривавлені фото тренера Ліона Фабіо Гроссо. Італійцю першу медичну допомогу надавали на Велодромі, потім відправили до лікарні, де йому наклали 15 швів! Уявіть собі: тренер, який просто приїхав на матч, ледь не залишився без ока. Постраждав від уламків скла й один із його помічників. Матч не проводили, а дисциплінарна комісія вже розпочала слідство. Минув час, а поліція так нікого й не знайшла і не покарала.

"Це скандал, ганьба. Ми не дозволимо більше відбуватися такому. Я не хочу, щоб футбол став жертвою цих бандитів, які псують наш імідж. Ми зробимо все можливе, щоб остаточно викорінити це явище, яке ганьбить нашу країну", – заявив президент Федерації футболу Франції Філіп Діалло.

Найбільше вражає те, що Ліга ухвалила рішення переграти матч не за зачиненими дверцятами, а при повних трибунах. Схоже, наступного разу потрібного когось покалічити ще більше, щоб заходи безпеки були організованішими.

Ракова пухлина Марселя – SW

Керівництво Марселя засудило дії ультрас, втім, нічого вдіяти з ними не може. Очільники "фокейців" й самі перебувають під постійною загрозою. За останні три роки двічі діставалося керівництву від фанатів.

Перший епізод трапився у січні 2021 року. Президентом тоді ще залишався Жак-Анрі Ейро, якого люто ненавиділи ультрас Марселя, а командою керував Андре Віллаш-Боаш. Провансальці класно стартували в сезоні, здобули п’ять перемог поспіль, а потім результати пішли на спад. Звичайно, що серія невдач викликала гнів серед фанатів, які вирішили висловити його безпосередньо Ейро.

Перед матчем із Ренном вболівальники, озброївшись піротехнікою та іншими видами зброї, пішли до бази Коммандері. Вранці там перебував тренер з гравцями. Просто мирним протестом ніхто не обмежився, базу брали штурмом. Ультрас запускали піротехніку, громили, що бачили, і у підсумку запалало дерево, яке, мабуть, бачило кілька століть.

Angle showing how a group of Marseille fans breached the training centre moments ago – via @mercat_om. pic.twitter.com/1olw76icfB — Get French Football News (@GFFN) January 30, 2021

Прорвавшись на територію, ультрас закидали будівлю камінцями та димовими шашками. У цей час перебували в Коммандері лише троє футболістів – голкіпер Стів Манданда, а також Валантен Ронжьє та Альваро Гонсалес. Гонсалес і Манданда вийшли назустріч хуліганам Марселя, щоб спробувати налагодити діалог, але нічого не вийшло – у них, а точніше в Гонсалеса, полетіли предмети. Манданда досі є легендою клубу, тому весь шквал негативу дістався іспанцю. Альваро отримав незначний забій спини, коли в нього прилетіла петарда. Це викликало обурення навіть з боку інших уболівальників клубу.

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На стінах бази залишили написи "Ейро, йди" (послання президенту) та "Рада директорів – сучі діти". Американський власник Марселя Маккорт порівняв цей напад зі штурмом Капітолія в США, додавши, що клуб активно співпрацюватиме з поліцією та владою, щоб притягнути до відповідальності всіх винних. У цьому випадку поліція хоча б діяла. Після сумних інцидентів було заарештовано 25 осіб.

У Марселі існують кілька великих груп ультрас і всі вони досить гарячі, але найбільше проблем створює South Winners або просто SW87. Одним з ідеологічних лідерів групи є Рашид Зеруал. Саме під його керівництвом був штурм Коммандері, за що його засудили до дев’яти місяців ув’язнення і п'яти умовно.

Рашид Зеруал / F. Golesi/L'Équipe

Зеруал родом зі Жан-Жореса, 14 округ Марселя. Звичайно, що з дитинства він вболівав за команду свого міста. У діяльності ультрас Рашид бере участь майже з початку створення SW87. Люди, які зустрічалися з ним, описують його, як "жорстокого чоловіка, який нічого і нікого не боїться".

Рашид Зеруал багато гарного зробив для руху фанатів. Він міг стати "білим янголом Велодрому", втім, зараз це скоріше "чорний ангел". Кілька разів потрапляв до в’язниці, погрожував співробітникам клубу. Нерідко пристрасть Зеруала використовувалась у внутрішній боротьбі серед керівників. Тут просто можна згадати війну проти Дідьє Дешама. Здавалось, що колишній спортивний директор Хосе Аніго знав про все і просто мовчки спостерігав за виставою.

У березні 2012 року SW розгорнули банер: "Дешам і ваші гравці, йдіть геть". Охорона дуже повільно забирала послання, а прослуховування показало, що Аніго знав про наміри SW завчасно. Чи то він спонукав Рашида, чи навпаки, але цього ми не дізнаємося. Розлючений Дешам тоді заявив: "Насправді клубом керують вболівальники!". Дідьє покинув Марсель, а Зеруал промовив історичну фразу: "Мені завжди вистачало розуму вибрати найкращий момент для атаки, щоб підривати президентів та тренерів".

Трибуни SW87 / фото: So Foot

Близькість Аніго та Зеруала викликала балаканину до такої міри, що на стіні, дорогою до комендатури, того ж 2012 року з’явився напис: "Хосе, припини смоктати член Рашида (SW)".

Ці двоє були такими близькими, що, врешті-решт, потрапили під слідство. Прокуратура розслідувала сумнівні перекази коштів, розкрадання активів Марселя та корупцію. Наприклад, виділялися кошти на журнал "OM Plus", частина яких осідала в кишенях Зеруала та його поплічників, а інші проєкти взагалі ніколи не були втілені в життя, хоча на них Марсель перераховував гроші. І це лише один епізод, а їх було набагато більше.

Усі президент так чи інакше мали вести справи з Рашидом, що давало йому доступ до верхівки Марселя і деякий вплив. Жорстокі люди, які отримують хоч крихти влади, стають небезпечними. Екс-президент Марсель Жан-Анрі Ейро дуже швидко зрозумів, що керівництво "фокейців" завжди буде під пильним наглядом Зеруала, тож SW будуть впливати на рішення. Деякий час йому вдавалося балансувати, але й він не витримав.

Зеруал / Icon Sport

Якщо подивитися на історію Рашида Зеруала, то керівництво Марселя саме допустило появу неконтрольованої групи. Коли вони потрібні були для вирішення якихось внутрішніх проблем, то їм були раді, але тепер це завдає шкоди іміджу не тільки клубу, а й всьому чемпіонату. SW не мали б такої влади в Марселі, якби їх не підтримували. А підтримка є не тільки зсередини клубу, а й від верхівки влади (протекція заступника мера міста).

Раптова втеча Марселіно!

Прийшов Пабло Лонгорія. На деякий час ультрас вгомонилися, а Марсель стабільно входить в п’ятірку найкращих команд Ліги 1. Втім, затишшя тривало недовго. Вже на початку сезону 2023/24, а особливо після вильоту з кваліфікації ЛЧ, невдоволення почало наростати.

Після матчу з Тулузою (0:0, 17 вересня) відбулася зустріч з представниками уболівальників. Розмови про футбол перетворилися на суд, а на лаві підсудних був нинішній президент Пабло Лонгорія.

Пабло Лонгорія / A.Réau/L'Equipe

Претензії до керівника Марселя в цілому зрозумілі і обґрунтовані. У клубу не працює академія. Останнім "своїм" гравцем був Бубакар Камара, який ще й втік безкоштовно до Англії. Робота скаутської служби постійно критикується, немає довгострокової стратегії, щороку нові тренери, непостійні результати та гравці, які не розуміють, за що та за кого грають (найманці – це нормально, але не 95%). Незадоволення фанатів можна підтримати, але їхні методи – ніколи. Ультрас просто погрожували розпочати війну. І на чолі цього хаосу стоїть Рашид Зеруал.

Факт погроз підтвердили французькі медіа, згодом це зробив і клуб, випустивши офіційну заяву: "Представники фан-руху висловили побажання щодо відставки нинішнього менеджменту Марселя. Їм погрожували війною, доки вони не підуть у відставку".

Ніхто не розповів про те, що насправді було сказано, але ЗМІ публікували про погрози смерті. Звісно, це розслідує поліція, але процес затягнеться на роки. Марселіно від почутого одразу подав у відставку. Лонгорія провів безсонну ніч, але все ж вирішив не полишати Марсель.

"Мені сумно. Велич такого клубу, як Марсель, затьмарюється подібними актами вандалізму. Ультрас заважають цьому клубу розвиватись", – сказав в одному з останніх інтерв'ю Марселіно.

Марселіно з гравцями / фото: F. Porcu/L'Équipe

Іспанський фахівець не знає, що таке дійсно тиск по-марсельськи. Коли Марсель очолював Жан Фернандес, він пережив справжнісінький кошмар. Дружину француза викрали, тримали на скелі, щоб змусити його покинути Марсель. Фернандес виконав умови... Він пішов.

У романі Жан-Клода Іззо "Тотальний хаос" написано: "Марсель – місто не для туристів. Немає на що дивитися. Це місце, де ви повинні стати на чийсь бік, бути пристрасно "за" чи "проти". Тільки тоді ви зможете побачити те, на що можна подивитися. І ти занадто пізно розумієш, що опинився в центрі трагедії. Антична трагедія, героєм якої є смерть. У Марселі навіть щоб програти, треба вміти боротися".

І Марсель бореться, але з самим собою. Неможливо побудувати здорову атмосферу, коли є фанати, які з легкістю можуть змусити втекти тренера, під якого здійснювали трансфери, знищуючи всі намагання керівництва підняти рівень футболу. Неможливо здобувати результати, коли ультрас можуть зірвати будь-який матч, нашкодивши власному клубу. У таких обставинах неможливо бути топ-клубом. А Марсель, на жаль, таким вже й не є.

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