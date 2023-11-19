Защитник Ниццы и сборной Алжира Юсеф Атал был участником одного из самых жестоких эпизодов в матче отбора на ЧМ-2026.

"Зеленые" в международную паузу проводят матчи в отборе к ЧМ-2026. Алжир во втором раунде встречался со сборной Мозамбика.

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Команда Бельмади довольно легко обыграла своего соперника, забив два гола. Встреча ознаменовалась ужасным подкатом в компенсированное время. Защитник Юсеф Атал получил мяч и начал контратаку своей команды. Хавбек Мозамбика Домингеш просто снес алжирца, совершенно не играя в мяч. Стоит отметить, что арбитр матча за такой жестокий фол показал 40-летнему игроку лишь желтую карточку.

Напомним, что Юсеф Атал выступает в составе Ниццы. Сейчас алжирец отбывает дисквалификацию за антисемитские призывы, которые он опубликовал в своих соцсетях.

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