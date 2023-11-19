Ренн попрощався з головним тренером Бруно Женезіо після невтішних результатів.

Бретонці скористалися міжнародною паузою, щоб визначитися з майбутнім тренером. Як повідомляє офіційний сайт клубу, Бруно Женезіо покинув посаду наставника Ренна за взаємною згодою.

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"Червоно-чорні" одразу повідомили ім'я наступника француза. Новим тренером Ренна призначено Жульєна Стефана. 43-річний фахівець тривалий час працював в системі бретонців, а у 2018 році взяв управління головною командою. Саме з Жульєном Стефаном Ренн зумів здобути Кубок Франції у сезоні 2018/19, перегравши у фіналі ПСЖ. До того ж француз став першим тренером в історії "червоно-чорних", який зумів вивести їх в Лігу чемпіонів.

Бретонці наразі посідають 13 місце, маючи лише 12 очок. Від першої сходинки Ренн відстає на 15 балів.

Нагадаємо, що в поточному сезоні тренерів змінили Марсель та Ліон.

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