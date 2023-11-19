Третя тренерська відставка у чемпіонаті Франції – іменитий клуб повернув колишнього фахівця, який бив ПСЖ
Ренн попрощався з головним тренером Бруно Женезіо після невтішних результатів.
Бретонці скористалися міжнародною паузою, щоб визначитися з майбутнім тренером. Як повідомляє офіційний сайт клубу, Бруно Женезіо покинув посаду наставника Ренна за взаємною згодою.
ПСЖ намагався перехопити в Реала форварда збірної Бразилії – 93 млн виявилося замало
"Червоно-чорні" одразу повідомили ім'я наступника француза. Новим тренером Ренна призначено Жульєна Стефана. 43-річний фахівець тривалий час працював в системі бретонців, а у 2018 році взяв управління головною командою. Саме з Жульєном Стефаном Ренн зумів здобути Кубок Франції у сезоні 2018/19, перегравши у фіналі ПСЖ. До того ж француз став першим тренером в історії "червоно-чорних", який зумів вивести їх в Лігу чемпіонів.
Бретонці наразі посідають 13 місце, маючи лише 12 очок. Від першої сходинки Ренн відстає на 15 балів.
Нагадаємо, що в поточному сезоні тренерів змінили Марсель та Ліон.
Чорний янгол Марселя: як легендарний клуб став заручником терору жорстокого ультрас