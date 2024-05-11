Україна, Перша ліга, 2-й етап, 8-й тур

Чемпіонська група

ФСК Маріуполь – Карпати – 1:2

Голи: Савін, 74 – Клименко, 10, Тлумак, 89

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У суботу, 11 травня, Карпати в рамках 8-го туру Чемпіонської групи у Борисполі зустрічались з ФСК Маріуполь. Для команди Маркевича цей поєдинок став вже третім виїзним поспіль. "Зелено-білі" після нічиєї у минулому турі з Вікторією (0:0) дозволили Інгульцю випередити себе у турнірній таблиці, тож у боротьбі за золото Першої ліги мали обов'язково брати три очки.

Перший небезпечний момент Карпати створили на 6-й хвилині – Підлепенець головою замикав навіс зі штрафного, але пробив повз ворота.

Господарі у наступній же атаці могли карати львів'ян – Кожухар вийшов далеко з воріт на перехоплення, відбив м'яч перед собою, але на добиванні у порожні ворота Плакса зіграв вкрай невдало. Маріупольці не відсиджувались у захисті і створювали небезпечні моменти, але на 10-й хвилині пропустили контратаку, яка завершилась голом в їхні ворота – Підлепенець з-під захисника прострілив з правого флангу у воротарський і Клименко у дотик замкнув повз кіпера.

"Леви" на куражі побігли забивати другий гол – Чачуа з розвороту небезпечно стріляв по воротах, але від захисника м'яч вийшов на кутовий. Навіс зі стандарту приймав Невес, проте як слід не влучив по м'ячу і сфера від його п'яти прилетіла прямо у руки Каравашенку. За трохи бразилець намагався поцілити під поперечину з-за меж штрафного, але м'яч пройшов над воротами.

В середині тайму Пласка вирішив з льоту пробити під ліву стійку – не вистачило лічених сантиметрів. За трохи він же закручував з лівого флангу на дальню стійку і Савіну не вистачило геометрії, аби замкнути.

По перерві ФСК Маріуполь додав і в одній з чергових атак зміг зрівняти – Савін зі штрафного поцілив під поперечину. Господарі затисли Карпати біля своїх воріт, намагаючись забити розгубленому супернику вдруге. Однак "леви" вистояли і на останній хвилині матчу зуміли вирвати перемогу – Чачуа прострілив у центр на Демченка, а той замість того аби пробити, віддав праворуч на Тлумака – Юрій з гострого кута прошив голкіпера маріупольців.

Перемога принесла Карпатам 64 очки і дозволила одноосібно очолити турнірну таблицю Чемпіонської групи, ФСК Маріуполь з 35-ма пунктами дев'ятий.

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