Після того як Аталанта переграла Байєр (3:0) у фіналі Ліги Європи, італійські клуби могли претендувати на дев'яте місце у єврокубках в кампанії 2024/25.

"У нас було багато можливостей забити": тренер Фіорентини перепросив за поразку від Олімпіакоса у фіналі ЛК

Щоб забезпечити участь ще одній команді у європейських турнірах, Фіорентині потрібно було перемогти у фіналі Ліги конференцій. Утім, трофей забрав собі грецький Олімпіакос.

Так, від Італії в єврокубках будуть грати вісім клубів. Інтер, Мілан, Болонья, Ювентус і Аталанта будуть виступати у Лізі чемпіонів; Рома, Лаціо – в Лізі Європи, а Фіорентина повторить участь у Лізі конференцій.

Олімпіакос виграв Лігу конференцій, здолавши Фіорентину – Менділібар взяв другий єврокубок за два роки