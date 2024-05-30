Фіорентина розтоптала мрії Серії А – визначилися всі учасники від Італії в єврокубках
Фіорентина не виправдала надій, програвши у фіналі Ліги конференцій Олімпіакосу (0:1).
Після того як Аталанта переграла Байєр (3:0) у фіналі Ліги Європи, італійські клуби могли претендувати на дев'яте місце у єврокубках в кампанії 2024/25.
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Щоб забезпечити участь ще одній команді у європейських турнірах, Фіорентині потрібно було перемогти у фіналі Ліги конференцій. Утім, трофей забрав собі грецький Олімпіакос.
Так, від Італії в єврокубках будуть грати вісім клубів. Інтер, Мілан, Болонья, Ювентус і Аталанта будуть виступати у Лізі чемпіонів; Рома, Лаціо – в Лізі Європи, а Фіорентина повторить участь у Лізі конференцій.
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