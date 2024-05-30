Півзахисники Михайло Хромей та Джаред Хаса, а також форвард Аріельсон не гратимуть за Карпати у новому сезоні, повідомляє офіційний сайт "левів".

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Нагадаємо, 20-річний Хромей виступав за львів'ян на правах оренди з Шахтаря (загалом провів лише 1 матч). 26-річний француз (1 асист у 8 поєдинках), гра якого подобалась Мирону Маркевичу, і якому наставник давав декілька шансів в останніх матчах, так і не зумів переконати останнього, що потягне рівень УПЛ. Як наслідок, контракт з ним було дострокового розірвано. Ну а 19-річний бразильський легіонер (1 результативна передача у 3 іграх) не раз піддавався критиці тренерського штабу, тож повернеться у Крузейро.

До слова, Карпати достроково вийшли в УПЛ, однак у вирішальному матчі поступились Інгульцю (1:2) і не змогли завоювати золото Першої ліги. Після гри головний тренер львів'ян Мирон Маркевич заявив, що 60% цього складу Карпат не потягнуть рівень УПЛ.

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