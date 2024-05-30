Український півзахисник Сергій Булеца має місяць на те, щоб або продовжити контракт з киянами, або покинути "біло-синіх" вільним агентом.

Заглембе на своєму сайті оголосив про відхід хавбека Сергія Булеци, який виступав за люблінців на правах оренди з Динамо.

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Польський клуб ухвалив рішення не активізовувати опцію викупу 25-річного футболіста і не продовжувати співпрацю. Як наслідок, Сергій повертається в Динамо.

Нагадаємо, Булеца у сезоні, що минув, провів за Заглембє 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 4 асисти. Його контракт з Динамо чинний до 30 червня 2024 року. У складі збірної України зіграв у 3 поєдинках. Transfermarkt оцінює його у 1,5 млн євро.

До слова, Заглембе фінішував у турнірній таблиці Екстракляси на 8-й сходинці, набравши 47 очок.

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