Евертон досі не може вирішити з англійською лігою всі питання щодо порушень фінансового фейр-плей.

У сезоні 2023/24 з Евертона через фінансові порушення покарали вирахування балів. Утім, на цьому проблеми "ірисок" не закінчилися.

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Як повідомляє The Sun, Лестер Сіті та Евертон ризикують отримати масові вилучення очок перед новим сезоном англійської Прем'єр-ліги. "Лисиці" наразі очікують на вирок від комісії. Видання зазначає, що клуби можуть втратити близько 10 пунктів. Що буде рекордом для АПЛ. Найбільше балів вираховували у Портсмут в 2010 році – дев'ять.

Лестер, який сенсаційно виграв титул чемпіона Англії у сезоні 2015/16, торік грав у Чемпіошнипі і зумів здобути путівку в АПЛ.

Нагадаємо, що за Евертон виступає український захисник Віталій Миколенко.

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