Артем Довбик і Віктор Циганков вирушили у так званий гастрономічний тур Жироною. Гравцям довелось витягувати картки зі стравами, які вони повинні були скуштувати.

Жирона розставила пріоритети у трансфері Довбика – Атлетіко визначився з максимальною сумою і не готовий платити більше

Спочатку їм запропонували місцеві крафтові сири, які футболісти оцінили дуже високо. Згодом гравці відвідали гастробар, де спробували анчоуси – Довбику геть не сподобалось, а от Циганков не був таким вередливим.

Зайшли Віктору і печені равлики, хоча й не з першого разу. Натомість Артем залишився у захваті від випічки, а от екс-гравець Динамо забракував солодощі через надмірну кількість цукру.

Лунін влаштував кулінарний тріп у Мадриді, запросивши відомого шоумена на дегустацію