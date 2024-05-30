Довбику і Циганкову влаштували гастрономічний тур – відео харчового оргазму від зірок Жирони
Українські легіонери каталонського клубу спробували на смак місцеву кухню.
Артем Довбик і Віктор Циганков вирушили у так званий гастрономічний тур Жироною. Гравцям довелось витягувати картки зі стравами, які вони повинні були скуштувати.
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Спочатку їм запропонували місцеві крафтові сири, які футболісти оцінили дуже високо. Згодом гравці відвідали гастробар, де спробували анчоуси – Довбику геть не сподобалось, а от Циганков не був таким вередливим.
Зайшли Віктору і печені равлики, хоча й не з першого разу. Натомість Артем залишився у захваті від випічки, а от екс-гравець Динамо забракував солодощі через надмірну кількість цукру.
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