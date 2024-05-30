Новий тренер Ліверпуля позбудеться горе-бомбардира – Слот планує трансфер кривдника Де Дзербі
Нападник Ліверпуля Дарвін Нуньєс може змінити клубну прописку вже цього літа.
Після відходу Юргена Клоппа новий тренер мерсисайдців Арне Слот прагне перебудувати свою команду.
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Як повідомляє The Sun, нідерландський фахівець планує замінити у складі Ліверпуля Дарвіна Нуньєса. Уругвайський нападник провів обнадійливий сезон, але не уник крити щодо нереалізованих моментів.
Слот вже визначився з кандидатурою на заміну Нуньєсу. Фахівець прагне залучити до команди форварда Астон Вілли Оллі Воткінса. Завдяки старанням 28-річного бомбардира його команда зуміла здобути путівку в Лігу чемпіонів. Загалом у всіх турнірах Воткінс забив 27 голів. До слова, Оллів оформив хет-трик у ворота команди Роберто Де Дзербі, взявши участь у розгромі з рахунком 6:1.
Нагадаємо, що інтерес до Дарвіна Нуньєса проявляє Барселона, але каталонці не робили ще жодного кроку. Уругваєць має контракт з Ліверпулем до 2028 року.
Загалом Нуньєс відіграв за мерсисайдців у 96 матчах, забивши 33 голи та оформивши 17 асистів.
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