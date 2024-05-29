Український захисник німецького Вупперталера Іван Єрмачков продовжить кар'єру у Вердері, повідомляє Transfermartk.

Захисник збірної України продовжить кар'єру в Бундеслізі – презентація відбудеться вже цього тижня

18-річний оборонець підписав з бременцями контракт терміном на два роки з опцією продовження ще на сезон. Передбачається, що Єрмачков працюватиме з U-23, але зможе тренуватися і з основою, тобто отримає можливість проявити себе та матиме шанс пробитися у головну команду.

Раніше його агент Павло Железов повідомляв, що переговори щодо потенційного трансферу Івана велися також з Фрайбургом, Ганновером, Гамбургом, Хольштайном, Шальке та Нюрнбергом. У результаті переміг Вердер.

Нагадаємо, Єрмачков – вихованець Колоса. У Вупперталер U-19 перебрався у серпні 2022 року. У поточному сезоні провів за команду 20 матчів, в яких забив 2 голи. За збірну України U-19 у 3 поєдинках оформив 1 м'яч.

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