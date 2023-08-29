Олександр Денисов, який працює у Поліссі директором з медіа, маркетингу та спонсорства, розповів про прощання з півзахисником Владиславом Вакулою.

"Вакула профукав найголовніше – довіру президента. Президент йому повірив, що він буде дотримуватися дисципліни, дав йому шанс, зробив гарні фінансові умови. Щодо тренувальних умов – тут і так все зрозуміло.

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Вакула це не виправдав і дуже розчарував Геннадія Буткевича. Він не буде грати за Полісся. Я – представник клубу, і плітки не розповсюджуватиму, які були зашквари. Скажу, як є, за фактом. Це результат того, що він зробив", – розповів Денисов у коментарі Sport Arena.

Нагадаємо, Вакула впродовж кар'єри регулярно стає фігурантом скандалів. Зокрема, у день підписання контракту з Маріуполем хавбек потрапив у ДТП, перебуваючи в стані сп'яніння. Перед тим його відрахували з Десни за порушення режиму. Зрештою, Вакула після повернення зі зборів посварився з гравцем Шахтаря, після чого покинув клуб. Нещодавно житомирський клуб відпустив 24-річного скандаліста в Чорноморець.

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