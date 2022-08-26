Напередодні Ігор Бурбас повідомив про скандал за участю Владислава Вакули, який повернувся в Шахтар з чергової оренди і готувався до сезону під керівництвом Йовічевіча. Вінгер влаштував дебош у розташуванні команди, чим практично поховав свої перспективи в Шахтарі.

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Про ще один скандал з вінгером написав журналіст Данило Вереітін у своєму Telegram-каналі.

"В історії із Вакулою, про яку вчора розповів Ігор Бурбас, нічого дивного немає. Справа в тому, що цей чудак має певні проблеми із прийняттям рішень. Пам'ятаєте, якось взимку 2021-го він бухий розбив Мерседес у Маріуполі?

То це ще не все. Я трохи порився в реєстрі і знайшов, що на нього була ще справа про супротив при арешті. Тобто він поліцію в х*р не ставить, на закони плює, а ви хочете, щоб він партнерів поважав...", – написав журналіст.

Нагадаємо, в січні 2021 року Вакула мав підписувати контракт з Маріуполем, але потрапив напідпитку в ДТП. Перед тим його відрахували з Десни за порушення режиму. У Ворсклі гравець теж не закріпився, а за Полісся не зіграв жодного матчу через початоу повномасштабної війни.

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