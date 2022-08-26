Вакула вчинив непокору працівникам поліції – стало відомо про ще один скандал за участю гравця Шахтаря
Список інцидентів, фігурантом яких став Владислав Вакула, продовжує поповнюватися.
Напередодні Ігор Бурбас повідомив про скандал за участю Владислава Вакули, який повернувся в Шахтар з чергової оренди і готувався до сезону під керівництвом Йовічевіча. Вінгер влаштував дебош у розташуванні команди, чим практично поховав свої перспективи в Шахтарі.
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Про ще один скандал з вінгером написав журналіст Данило Вереітін у своєму Telegram-каналі.
"В історії із Вакулою, про яку вчора розповів Ігор Бурбас, нічого дивного немає. Справа в тому, що цей чудак має певні проблеми із прийняттям рішень. Пам'ятаєте, якось взимку 2021-го він бухий розбив Мерседес у Маріуполі?
То це ще не все. Я трохи порився в реєстрі і знайшов, що на нього була ще справа про супротив при арешті. Тобто він поліцію в х*р не ставить, на закони плює, а ви хочете, щоб він партнерів поважав...", – написав журналіст.
Нагадаємо, в січні 2021 року Вакула мав підписувати контракт з Маріуполем, але потрапив напідпитку в ДТП. Перед тим його відрахували з Десни за порушення режиму. У Ворсклі гравець теж не закріпився, а за Полісся не зіграв жодного матчу через початоу повномасштабної війни.
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