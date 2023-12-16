Український півзахисник Владислав Вакула залишив Чорноморець, повідомляє "ТаТоТаке".

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24-річний вінгер належить Поліссю і виступав за "моряків" на правах оренди. Піврічна угода добігла кінця і сторони вирішили її не продовжувати. За період виступів в одеській команді Владислав зіграв у 10 матчах у всіх турнірах без результативних дій.

Попри чинний контракт Вакули з Поліссям (до літа 2025 року), футболіст навряд чи повернеться у житомирський клуб – раніше його за порушення дисципліни особисто попросив звідтіля президент Геннадій Буткевич. Ймовірно, гравець шукатиме собі нову команду.

Нагадаємо, Вакула дебютував на професіональному рівні за кам'янську Сталь, звідки перейшов у Маріуполь. Потім був Шахтар і оренди в Маріуполь, Десну, Ворсклу та Полісся. У вересні 2022 року у статусі вільного агента він став повноцінним гравцем житомирян. Transfermarkt оцінює його у 200 тисяч євро.

До слова, Владислав впродовж кар'єри регулярно ставав фігурантом скандалів. Зокрема, у день підписання контракту з Маріуполем хавбек потрапив у ДТП, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. Перед тим його відрахували з Десни за порушення режиму. Зрештою, Вакула після повернення зі зборів посварився з гравцем Шахтаря, після чого покинув клуб. А згодом за чергову витівку йому вказали на двері і у Поліссі.

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