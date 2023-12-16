Владислав Вакула не сумел поразить Романа Григорчука своей игрой и в очередной раз будет искать себе новый клуб.

Украинский полузащитник Владислав Вакула покинул Черноморец, сообщает "ТаТоТаке".

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24-летний вингер принадлежит Полесью и выступал за "моряков" на правах аренды. Полугодовое соглашение подошло к концу и стороны решили его не продлевать. За период выступлений в одесской команде Владислав сыграл в 10 матчах во всех турнирах без результативных действий.

Несмотря на действующий контракт Вакулы с Полесьем (до лета 2025 года), футболист вряд ли вернется в житомирский клуб – ранее его за нарушение дисциплины лично попросил оттуда президент Геннадий Буткевич. Вероятно, игрок будет искать себе новую команду.

Напомним, Вакула дебютировал на профессиональном уровне за каменскую Сталь, откуда перешел в Мариуполь. Затем был Шахтер и аренды в Мариуполь, Десну, Ворсклу и Полесье. В сентябре 2022 года в статусе свободного агента он стал полноценным игроком житомирян. Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро.

К слову, Владислав на протяжении карьеры регулярно становился фигурантом скандалов. В частности, в день подписания контракта с Мариуполем хавбек попал в ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Перед тем его отчислили из Десны за нарушение режима. В конце концов, Вакула после возвращения со сборов поссорился с игроком Шахтера, после чего покинул клуб. А потом за очередную выходку ему указали на дверь и в Полесье.

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