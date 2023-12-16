"За моєю інформацією, Шахтар буде займатися кадровою чисткою. Тому що є люди, в яких нуль шансів. Вони отримують зарплатню, але як футболісти – затухають.

Шахтар влаштував масштабну українізацію Токіо – "гірники" готуються до благодійного матчу з представником J1-ліги

Є попередній список з п'яти гравців, які будуть відправлені в оренду чи будуть шукати інше місце праці. Це молоді футболісти Едуард Козік та Антон Глущенко, і досвідченіші – Іван Петряк та Мар'ян Швед. Ми вже навіть забули, що ці гравці є в команді.

Ще є Дмитро Топалов. Я думаю, що всі ці футболісти, і особливо Топалов, багатьом клубам УПЛ будуть потрібні", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, у турнірній таблиці УПЛ Шахтар після 17-ти турів набрав 31 очко і йде на четвертій сходинці, маючи дві гри в запасі. Напередодні команда не потрапила у плей-офф Ліги чемпіонів, програвши у вирішальному матчі Порту (3:5), і продовжить євровесну у Лізі Європи.

А вже у понеділок, 18 грудня, "гірники" у Токіо проведуть благодійний поєдинок проти місцевої Авіспи Фукуоко. Початок зустрічі о 12:00.

Шахтар не зміг вийти у плей-офф ЛЧ, програвши Порту в битві з вісьмома голами – Сікан став першим після Шевченка