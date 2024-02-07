Український нападник Владислав Вакула близький до переходу в Минай, повідомляє "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, 24-річний футболіст вже декілька днів перебуває у розташуванні закарпатської команди. Зазначається, що сьогодні гравець, який має статус вільного агента, має пройти медогляд в ужгородському клубі. Очікується, що Минай підпише контракт з Вакулою орієнтовно на 2 роки. До слова, раніше Владислава сватали у друголіговий Звягель.

Нагадаємо, Вакула – вихованець кам'янської Сталі. Виступав у складі Маріуполя, Шахтаря, Десни, Ворскли та Полісся. Впродовж кар'єри він регулярно ставав фігурантом скандалів. Зокрема, у день підписання контракту з Маріуполем хавбек потрапив у ДТП, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. Перед тим його відрахували з Десни за порушення режиму. Зрештою, Вакула після повернення зі зборів посварився з гравцем Шахтаря, після чого покинув клуб. А згодом за чергову витівку йому вказали на двері і у Поліссі. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

Цікаво, що Минай має чималий досвід співпраці з гравцями, які мали проблеми з алкоголем – свого часу за команду виступали Артем Мілевський і Євген Селезньов.

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