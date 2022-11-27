27 листопада формально стало останнім днем Селезньова у складі Миная, повідомляє журналіст Ігор Сеймон у своєму Telegram-каналі.

Селезньов намагається реанімувати кар'єру – відомий клуб УПЛ різко відмовив

Фактично ж футболіст не грає і не тренується з колективом з середини жовтня. Раніше повідомлялось, начебто Євген порушував субординацію з тренером, але насправді це не так. Селезньов порушував спортивний режим, а останньою краплею стало те, що форвард прийшов напідпитку на тренування та ледь не травмував двох партнерів.

Після цього нападнику були закриті двері не лише на матчі, але й на тренування Миная. Через той випадок Селезньов цікавився щодо можливого приходу до Вереса.

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