Украинский нападающий Владислав Вакула близок к переходу в Минай, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, 24-летний футболист уже несколько дней находится в расположении закарпатской команды. Отмечается, что сегодня игрок, который имеет статус свободного агента, должен пройти медосмотр в ужгородском клубе. Ожидается, что Минай подпишет контракт с Вакулой ориентировочно на 2 года. К слову, ранее Владислава сватали во второлиговый Звягель.

Напомним, Вакула – воспитанник каменской Стали. Выступал в составе Мариуполя, Шахтера, Десны, Ворсклы и Полесья. На протяжении карьеры он регулярно становился фигурантом скандалов. В частности, в день подписания контракта с Мариуполем хавбек попал в ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Перед тем его отчислили из Десны за нарушение режима. В конце концов, Вакула после возвращения со сборов поссорился с игроком Шахтера, после чего покинул клуб. А потом за очередную выходку ему указали на дверь и в Полесье. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

Интересно, что Минай имеет немалый опыт сотрудничества с игроками, которые имели проблемы с алкоголем – в свое время за команду выступали Артем Милевский и Евгений Селезнев.

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