Скандальне меню: кандидат у президенти Барси оприлюднив дивне замовлення Піке у ресторані – захисник перейшов на образи
Захисник Барселони Жерар Піке жити не може без скандалів. 34-річний футболіст знайшов собі нову жертву – екс-кандидата у президенти каталонського клубу Тоні Фрейшу.
Причиною перепалки між обома виявився Усман Дембеле. Після провальних перемовин з французом Фрейша назвав футболістів жадібними. Натомість розлючений Піке попросив не стригти всіх під один гребінець. Ба більше, 24-річний футболіст заявив, що Фрейша не платив власним працівникам під час виборів.
"Краще помру": Піке категоричний щодо переходу в Реал
Каталонського фукнціонера це сильно образило, тож він вирішив оприлюднити цікаве замовленння Піке у ресторані.
– Антрекот з картоплею фрі, смаженим яйцем, пивом і нутеллою. Ви можете уявити, що професійний футболіст їсть це?
– Ти помилився зі стейком. Це була ковбаса. Я ще вип'ю джин-тонік за твоє здоров'я. Тепер можеш видаляти твіти, негіднику.
Зрештою сканадальний твіт зник зі сторінки Фрейши у Твіттері, однак Піке встиг зробити скриншот.
Дебютував у Барселоні при Гвардіолі, а зараз продає дитячий одяг: історія "ізраїльського Мессі" з українським слідом
T’has equivocat amb l’entrecot.. era botifarra. La resta tot ok! I ara em faré un gintonic a la teva salut! Ja pots anar borrant els tweets, pocavergonya. pic.twitter.com/tiYHuIw8HQ— Gerard Piqué (@3gerardpique) January 3, 2022