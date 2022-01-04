Захисник Барселони Жерар Піке жити не може без скандалів. 34-річний футболіст знайшов собі нову жертву – екс-кандидата у президенти каталонського клубу Тоні Фрейшу.

Причиною перепалки між обома виявився Усман Дембеле. Після провальних перемовин з французом Фрейша назвав футболістів жадібними. Натомість розлючений Піке попросив не стригти всіх під один гребінець. Ба більше, 24-річний футболіст заявив, що Фрейша не платив власним працівникам під час виборів.

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Каталонського фукнціонера це сильно образило, тож він вирішив оприлюднити цікаве замовленння Піке у ресторані.

– Антрекот з картоплею фрі, смаженим яйцем, пивом і нутеллою. Ви можете уявити, що професійний футболіст їсть це?

– Ти помилився зі стейком. Це була ковбаса. Я ще вип'ю джин-тонік за твоє здоров'я. Тепер можеш видаляти твіти, негіднику.

Зрештою сканадальний твіт зник зі сторінки Фрейши у Твіттері, однак Піке встиг зробити скриншот.

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