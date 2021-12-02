Ветеран Барселони Жерар Піке відповів на запитання щодо ймовірного трансферу до найбільш принципового опонента.

"Абсолютно неможливий такий перехід. Нізащо. Я краще помру, ніж перейду в Реал", – цитує Піке AS з посиланням на шоу El Hormiguero.

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В активі Жерара, який є вихованцем Барселони, вже 582 поєдинки у футболці каталонців. Найбільш частим суперником іспанця на клубному рівні є саме Реал, проти якого він провів 40 матчів (18 перемог, 10 мирових і 12 поразок).

Окрім "блаугранас", Жерар Піке у своїй кар'єрі ще встиг пограти за Сарагосу та Манчестер Юнайтед на правах оренди.

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