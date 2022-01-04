Защитник Барселоны Жерар Пике жить не может без скандалов. 34-летний футболист нашел себе новую жертву – экс-кандидата в президенты каталонского клуба Тони Фрейшу.

Причиной перепалки между обоими оказался Усман Дембеле. После провальных переговоров с французом Фрейша назвал футболистов алчными. Пике попросил не обобщать. Более того, 24-летний футболист заявил, что Фрейша не платил собственным работникам во время выборов.

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Каталонского фукционера это сильно оскорбило, поэтому он решил обнародовать интересный заказ Пике в ресторане.

– Антрекот с фри, жареным яйцом, пивом и нутеллой. Вы можете вообразить, что профессиональный футболист ест это?

– Ты ошибся со стейком. Это была колбаса. Я еще выпью джин-тоник за твое здоровье. Теперь можешь удалять твиты, негодяй.

В конце концов, сканадальный твит исчез со страницы Фрейши в Твиттере, однако Пике успел сделать скриншот.

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