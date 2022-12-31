Сіссоко вимагає для Усман Дембеле зарплату у 30 млн євро на рік і стільки ж у вигляді бонусу за підписання нового контракту, повідомляє Catalunya. Ràdio.

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Сам агент за свої послуги захотів 15 млн. Для порівняння, зараз Усман заробляє близько 11 млн євро на рік. Керівництво каталонців розчароване такими фінансовими апетитами своєї зірки. Чинний контракт француза з Барсою завершується влітку і вже низка топ-клубів розглядають можливість перехопити Дембеле.

Сам Усман у приватних розмовах з представниками "блаугранас" зізнається, що хотів би залишитись Каталонії.

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