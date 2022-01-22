Нападник Львова Альваро Тавареш найближчим часом перейде до грузинського клубу Діла, повідомляє Georgian Footy.

Львів хоче позбутись зіркового легіонера – раніше бразильця нещадно критикував Дулуб

Головний тренер "містян" Олег Дулуб раніше неодноразово заявляв, що його не влаштовує ставлення бразильця до роботи і він не бачить його у своїй команді. 26-річний легіонер готується підписати контракт з грузинською командою, яку, до слова, тренує український фахівець Андрій Демченко. Зазначається, що ідея запросити бразильця належить саме йому. До слова, Демченко очолив представника Грузії 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, у поточному сезоні Альваро провів за "синьо-золотих" 13 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Його контракт зі Львовом чинний до 30 червня 2022 року. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

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