Скандальна зірка Львова може продовжити кар'єру в Грузії
Форвард "містян" Альваро Тавареш близький до того, аби покинути місто Лева.
Нападник Львова Альваро Тавареш найближчим часом перейде до грузинського клубу Діла, повідомляє Georgian Footy.
Львів хоче позбутись зіркового легіонера – раніше бразильця нещадно критикував Дулуб
Головний тренер "містян" Олег Дулуб раніше неодноразово заявляв, що його не влаштовує ставлення бразильця до роботи і він не бачить його у своїй команді. 26-річний легіонер готується підписати контракт з грузинською командою, яку, до слова, тренує український фахівець Андрій Демченко. Зазначається, що ідея запросити бразильця належить саме йому. До слова, Демченко очолив представника Грузії 1 січня 2021 року.
Нагадаємо, у поточному сезоні Альваро провів за "синьо-золотих" 13 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Його контракт зі Львовом чинний до 30 червня 2022 року. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.
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