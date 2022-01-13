Львів більше не розраховує на бразильського легіонера Альваро Тавареша, повідомляє Meta Ratings.

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У неділю, 16 січня, "містяни" вирушать на зимовій збір до Туреччини, де проведуть вісім спарингів. За інформацією джерела, у тренувальному таборі Львова відсутній скандальний форвард – нині він перебуває на батьківщині у Бразилії. Львів шукає варіанти із продажем гравця або з орендою в інший клуб.

Нагадаємо, у поточному сезоні Альваро провів за "синьо-золотих" 13 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Його контракт зі Львовом чинний до 30 червня 2022 року. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

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