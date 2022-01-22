Нападающий Львова Альваро Тавареш в ближайшее время перейдет в грузинский клуб Дила, сообщает Georgian Footy.

Львов хочет избавиться от звездного легионера – раньше бразильца нещадно критиковал Дулуб

Главный тренер "горожан" Олег Дулуб ранее неоднократно заявлял, что его не устраивает отношение бразильца к работе и он не видит его в своей команде. 26-летний легионер готовится подписать контракт с грузинской командой, которую, к слову, тренирует украинский специалист Андрей Демченко. Отмечается, что идея пригласить бразильца принадлежит именно ему. Кстати, Демченко возглавил представителя Грузии 1 января 2021 года.

Напомним, в текущем сезоне Альваро провел за "сине-золотых" 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался. Его контракт со Львовом действует до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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