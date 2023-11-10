Софія Причина вперше спробує себе в елітному дивізіоні у ролі головного судді. Це станеться в матчі 14-го туру УПЛ Зоря – ЛНЗ.

Футбольна арбітриня Софія Причина обслуговуватиме поєдинок 14-го туру УПЛ між Зорею та ЛНЗ, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Для 25-річної рефері це стане першим досвідом роботи головним суддею в УПЛ. Раніше в елітному дивізіоні Софія працювала четвертим арбітром, а також судила матчі Кубка України (у двох попередніх сезонах вона набиралась досвіду у Першій лізі).

До слова, над Причиною висітиме подвійна відповідальність – матч між луганським і черкаським клубами стане єдиним у турі, в якому не використовуватиметься система VAR.

Нагадаємо, широкому загалу вболівальників Софія стала відома завдяки скандалу навесні минулого року, коли її у спину штовхнув тоді ще гравець Полісся Вадим Червак. Житомирський клуб після цього інциденту припинив співпрацю з футболістом. Згодом Червак публічно попросив вибачення та особисто зустрівся з арбітринею, щоб примиритися. Нині скандальний захисник захищає кольори Металіста 1925.

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