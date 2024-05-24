Аль-Хіляль, у складі якого вже значиться такий зірковий гравець, як Неймар, хоче посилити свій склад вінгером Мілана і збірної Португалії Рафаелом Леау. Як інформує O Jogo, батько гравця вже вирушить до Саудівської Аравії для переговорів із клубом. Повідомляється, що пункт із клаусулою в розмірі 175 мільйонів євро не стане для саудівських шейхів проблемою.

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За підсумками сезону 2021/22 Леау був визнаний Футболістом року в Італії та найціннішим гравцем Серії А. Він – єдиний гравець Мілана, якому клуб дозволив заробляти вище за встановлену стелю зарплат у розмірі 6 млн євро. Річний оклад португальця в стані "россонері" становить 7,5 млн євро.

Леау вважається топ-гравцем, який при цьому часто демонструє нестабільні виступи. Так, у цьому сезоні Сан-Сіро кілька разів освистав Рафаела після слабкої гри в його виконанні.

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