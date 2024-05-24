Катерина Монзуль не буде обслуговувати футбольний жіночий турнір Олімпіади-2024 у Франції, як планувалося раніше, повідомляє Sport.ua.

Відомий склад офіційної делегації УАФ на Євро-2024 – підтримувати збірну України будуть аж 29 чиновників

За інформацією джерела, 42-річна українка з різних причин вирішила розпрощатися з суддівською кар'єрою і своє майбутнє в футболі пов'язує з роллю спостерігача арбітражу.

До слова, Монзуль 25 травня дебютує як спостерігач арбітражу в поєдинку 30-го туру УПЛ між Оболонню та Олександрією. У перспективі Катерина представлятиме Україну в цій ролі на міжнародній арені.

Нагадаємо, Монзуль неодноразово визнавалась найкращим арбітром України. В лютому 2024 року вона стала головою комітету арбітрів, який з 2015 року очолював італієць Лучано Лучі. Також Катерина Монзуль увійшла до складу оновленого Виконкому УАФ.

"Добові чиновника УАФ більші, ніж мінімальна зарплата в Україні": Циганик шокований витратами у відомстві Шевченка