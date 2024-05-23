"Футбол 24" продовжує серію програм про життя українського футболу протягом Незалежності – від початку 1991-го і до 2023 року. Дивіться чергове відео на нашому YouTube-каналі.

На черзі у нас 1997-й рік! Рік, найзнаковішою подією в якому стали вражаючи виступи київського Динамо на євроарені. В рамках Ліги чемпіонів команда Лобановського на стадії групового етапу двічі познущалась з каталонської Барселони. Тоді у складі киян на повну засяяв юний Андрій Шевченко, гра якого вразила скаутів Мілана.

Тодішнім тренером збірної України був Йожеф Сабо, який намагався вивести команду на ЧС-1998 у Франції. Етнічний угорець, якого московські функціонери називали "фашистом", вирізнявся норовливим характером і часто не дослухався до головного консультанта першої команди країни – Валерія Лобановського. Україна вийшла з групи з другої сходинки, але у плей-офф не змогла здолати Хорватію (0:2, 1:1), пропустивши балканців на Мундіаль. А ще у 1997-му народився майбутній форвард Жирони Артем Довбик. Детальніше про це і не тільки дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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