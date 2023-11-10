София Причина впервые попробует себя в элитном дивизионе в роли главного судьи. Это произойдет в матче 14-го тура УПЛ Заря – ЛНЗ.

Футбольный арбитр София Причина будет обслуживать поединок 14-го тура УПЛ между Зарей и ЛНЗ, сообщает официальный сайт УАФ.

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Для 25-летней рефери это станет первым опытом работы главным судьей в УПЛ. Ранее в элитном дивизионе София работала четвертым арбитром, а также судила матчи Кубка Украины (в двух предыдущих сезонах она набиралась опыта в Первой лиге).

К слову, над Причиной будет висеть двойная ответственность – матч между луганским и черкасским клубами станет единственным в туре, в котором не будет использоваться система VAR.

Напомним, широкой общественности болельщиков София стала известна благодаря скандалу весной прошлого года, когда ее в спину толкнул тогда еще игрок Полесья Вадим Червак. Житомирский клуб после этого инцидента прекратил сотрудничество с футболистом. Впоследствии Червак публично извинился и лично встретился с арбитром, чтобы примириться. Сейчас скандальный защитник защищает цвета Металлиста 1925.

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